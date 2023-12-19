Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу: c начала спецоперации ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих

С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 383 тысячи военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны, которое проводит президент Владимир Путин. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

По данным главы оборонного ведомства, украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

В ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу отдельно подчеркнул, что 159 тысяч военнослужащих Украина потеряла со старта своего контрнаступления, начавшегося 4 июня.

В свою очередь, президент Путин заявил, что ВСУ растратили свои боевые резервы, пытаясь доказать хозяину результаты. Президент подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на поле боя.