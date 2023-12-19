Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления с июня

Шойгу: в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих

В ходе своего контрнаступления, начавшегося 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 159 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России, которое проводит президент Владимир Путин. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Глава оборонного ведомства добавил, что с начала контрнаступления Украина также потеряла 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard, и 2348 бронемашин различного класса, в том числе 50 Bradley. «Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери», — констатировал Шойгу.

Он предположил, что из-за этих потерь российские войска не видят в зоне боевых действий американские танки Abrams, поставленные Киеву.

В ходе заседания коллегии Шойгу также сообщил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли не менее 383 тысячи военнослужащих.

Ранее глава Минобороны заявил, что боевые возможности ВСУ снижаются из-за эффективных действий Вооруженных сил (ВС) России.