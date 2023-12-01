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12:56, 1 декабря 2023Россия

Шойгу заявил о снижении боевых возможностей ВСУ

Шойгу: боевые возможности ВСУ снизились из-за эффективных действий ВС России

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Боевые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижаются из-за эффективных действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

По данным Минобороны, за время контрнаступления потери ВСУ составили более 125 тысяч человек.

ВС России продолжают вести активную оборону в зоне специальной военной операции, добавил Шойгу. При этом боевой потенциал российских войск повышается, подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о начале новой фазы российско-украинского конфликта. Он признал, что контрнаступление не принесло ВСУ желаемых результатов. Причиной неудачи украинских военнослужащих Зеленский назвал нехватку оружия и личного состава.

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      Алан Босиков
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