Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

Зеленский: с наступлением зимы началась новая фаза конфликта с Россией

Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Associated Press (AP) заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Зима в целом — это новая фаза», — высказался он. Ожидается, что холодное время года осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск. Зеленский заявил, что не получается быстрее достичь желаемых результатов, однако «это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны капитулировать».

«Мы теряем людей, я недоволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но я также не могу слишком сильно жаловаться», — заметил украинский президент. Он также выразил опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС угрожает затмить украинский.

Ранее американское издание The National Interest (TNI) писало, что грядущая зима станет серьезным испытанием для украинских войск, поскольку холодная погода затруднит применение техники и оружия. Украинским военным будет сложнее использовать беспилотники и тяжелую технику. Им также придется изменить типы маскировки и скорректировать методы подготовки личного состава, отмечается в материале.