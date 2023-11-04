В США предрекли ВСУ трудности грядущей зимой

TNI: грядущая зима станет тяжелым испытанием для украинских войск

Грядущая зима станет серьезным испытанием для украинских войск, поскольку холодная погода затруднит применение техники и оружия. Такое мнение высказало американское издание The National Interest (TNI).

Как отмечают авторы материала, из-за минусовых температур увеличится расход боеприпасов. Помимо этого, украинским военным будет сложнее использовать беспилотники и тяжелую технику. Им также придется изменить типы маскировки и скорректировать методы подготовки личного состава в связи с погодными условиями, говорится в материале.

Кроме того, издание указало на проблемы с энергосистемой Украины. При этом ожидается, что российская и украинская стороны будут атаковать инфраструктурные объекты и пути снабжения противника. «Будущее конфликта определит не погода, а политическая воля и наличие ресурсов. Для Украины главная проблема — это боевая техника и боеприпасы», — пишет TNI.

Ранее западные аналитики усомнились в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть под свой контроль утраченные территории из-за скорых изменений погодных условий осенью и зимой. По их мнению, шанса у украинской стороны уже не осталось.