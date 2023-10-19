Западные аналитики оценили шансы ВСУ в контрнаступлении осенью и зимой

Newsweek: ВСУ потеряли шанс вернуть российские территории из-за скорой зимы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шанс вернуть под свой контроль российские территории из-за скорых изменений погодных условий осенью и зимой. Об этом со ссылкой на западных аналитиков и украинских военных сообщает Newsweek.

«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний [в ходе контрнаступательных действий]», — признал стратегический аналитик Центра исследований безопасности в Гааге Фредерик Мертенс.

Отмечается, что плохая погода и рыхлая от осадков почва станет серьезной преградой для тяжелых западных танков, теперь имеющихся у ВСУ. Также плохая погода может привести к росту заболеваемости среди украинских военных на позициях, что не лучшим образом скажется на боеспособности соединений ВСУ.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины не добились какого-либо прогресса в ходе своего контрнаступления. «Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт из США.