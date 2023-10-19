Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 19 октября 2023Мир

Западные аналитики оценили шансы ВСУ в контрнаступлении осенью и зимой

Newsweek: ВСУ потеряли шанс вернуть российские территории из-за скорой зимы

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шанс вернуть под свой контроль российские территории из-за скорых изменений погодных условий осенью и зимой. Об этом со ссылкой на западных аналитиков и украинских военных сообщает Newsweek.

«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний [в ходе контрнаступательных действий]», — признал стратегический аналитик Центра исследований безопасности в Гааге Фредерик Мертенс.

Отмечается, что плохая погода и рыхлая от осадков почва станет серьезной преградой для тяжелых западных танков, теперь имеющихся у ВСУ. Также плохая погода может привести к росту заболеваемости среди украинских военных на позициях, что не лучшим образом скажется на боеспособности соединений ВСУ.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины не добились какого-либо прогресса в ходе своего контрнаступления. «Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт из США.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат резко высказался о награждении сына Кадырова за побои поджигателя Корана

      Туктамышева оценила вероятность согласования эротической фотосессии с бойфрендом

      Петросян рассказал о пытавшихся обмануть его телефонных мошенниках

      Россиянина задержали за сексуальное насилие над школьниками в вагоне метро

      Получивший от жены сообщение с фразой «я в аду» россиянин рассказал о ее пропаже

      Врачи объяснили причину внезапной остановки сердца у молодых

      Преподавателя МГИМО обманули на миллион рублей под угрозой уголовного дела

      Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

      Западные аналитики оценили шансы ВСУ в контрнаступлении осенью и зимой

      Самойлова отреагировала на новость об утрате своего бренда косметики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости