Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:05, 19 октября 2023Мир

В США оценили прогресс ВСУ в ходе контрнаступления

Экс-разведчик Шаффер: Украина не добилась успеха в ходе своего наступления

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Вооруженные силы Украины не добились какого-либо прогресса в ходе своего контрнаступления. С такой оценкой ситуации выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт из США.

По словам экс-разведчика, руководство Украины понимает, что их «бросят как ненужную вещь».

Ранее в октябре журналисты немецкой газеты Zeit писали, что альянс сторонников Киева на Западе дает трещины. Как подчеркивалось в материале, нерешительность стран НАТО в поставках Украине военной техники уже позволила России выиграть время.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    В США оценили прогресс ВСУ в ходе контрнаступления

    Американский дрон-разведчик подал сигнал тревоги вблизи Крыма и улетел

    МЧС доставит почти 30 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

    Место расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» попало на видео

    Россиян предупредили о возможном подорожании импортных пломб и имплантов

    Названы возможные версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    Россияне пошли за грибами в километре от Украины и подорвались на мине

    Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

    Названа предварительная причина убийства родственников Намина в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости