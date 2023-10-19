В США оценили прогресс ВСУ в ходе контрнаступления

Экс-разведчик Шаффер: Украина не добилась успеха в ходе своего наступления

Вооруженные силы Украины не добились какого-либо прогресса в ходе своего контрнаступления. С такой оценкой ситуации выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт из США.

По словам экс-разведчика, руководство Украины понимает, что их «бросят как ненужную вещь».

Ранее в октябре журналисты немецкой газеты Zeit писали, что альянс сторонников Киева на Западе дает трещины. Как подчеркивалось в материале, нерешительность стран НАТО в поставках Украине военной техники уже позволила России выиграть время.

