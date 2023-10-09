В Германии указали на крупные неудачи Украины на поле боя

Zeit: альянс сторонников Киева дает трещины, пока РФ восполняет запасы оружия

Альянс сторонников Киева на Западе дает трещины, в то время как Россия восполняет свои запасы оружия быстрее, чем ожидалось. Об этом написали журналисты немецкой газеты Zeit.

«Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось», — сказано в статье.

По словам обозревателей, в США и Европе рано или поздно внутренние проблемы и кризисы приведут к заметному падению поддержки Киева.

Как подчеркивается в материале, нерешительность стран НАТО в поставках Украине военной технике уже позволила России выиграть время. При этом западные эксперты с начала спецоперации предупреждали о готовности Москвы воспользоваться любой задержкой, чтобы лучше адаптироваться к ситуации.

Журналисты отметили, что в последнее время возросло производство российских противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников. Таким образом, Москва будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности, резюмировали эксперты.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс рассказал, в какой срок Вооруженные силы Украины могут потерять свои многочисленные типы танков. По его мнению, Киев столкнется с потерей всех танков Т-64 в течение пары лет. Он подчеркнул, что подобная ситуация сложится при самом пессимистичном сценарии.

1 октября бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ США от военной помощи Киеву приведет к краху режима на Украине.