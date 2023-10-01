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18:40, 1 октября 2023Бывший СССР

На Украине предсказали крах Киева из-за отсутствия финансирования США

Олег Соскин: отсутствие финансирования США приведет к краху режима на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ США от военной помощи Киеву, продиктованное отсутствием соответствующего пункта в новом проекте финансирования правительства, приведет к краху режима на Украине. Об этом он сообщает в своем YouTube-канале.

Соскин считает, что финансов, полученных раннее от США, максимум хватит «на октябрь и, может быть, как-то на ноябрь». Он также отмечает, что маловероятно спустя 45 дней в США поменяют свое мнение и внесут в планы расходы на помощь Украине, поскольку «американские интересы превыше всего». Кроме того, не следует ожидать финансовой поддержки и от стран, «которые колеблются».

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова понадеялась на перемену решения США о поставках оружия через 45 дней. Она подчеркнула, что на данный момент в запасе Украины есть несколько миллиардов долларов на оборону и энергетические программы.

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    Елена Апазиди
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