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14:18, 1 октября 2023Мир

На Украине понадеялись на перемену решения США о поставках оружия

Посол Украины в США: Киев ждет перемены решения о поставках оружия через 45 дней

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине ожидают перемену решения США о поставках оружия через 45 дней. Об этом ТАСС со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

Спустя 45 дней в США будет подготовлен новый проект бюджета страны. В Киеве надеются, что он будет включать в себя статьи расходов для поддержки Украины оружием. На данный момент в запасе Украины есть несколько миллиардов долларов на оборону и энергетические программы.

Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней без помощи Киеву. Документ затем был подписан президентом страны Джо Байденом. Глава государства также отметил, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Украине.

В то же время в Верховной Раде считают, что Украина не сможет противостоять России без финансовой поддержки США.

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    Елена Апазиди
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