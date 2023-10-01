Байден прокомментировал принятие проекта финансирования правительства

Байден заявил, что США не могут допустить прекращения помощи Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал принятие Конгрессом проекта временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающего в себя средства на нужды Украины. По его словам, Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что, несмотря на то, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, а также большинство конгрессменов выступают за оказание Украине поддержки, достигнутое соглашение не предусматривает выделение ей денежных средств.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — заявил он.

Байден также подчеркнул, что Маккарти необходимо сохранять приверженность продолжению оказания помощи Киеву, который в настоящее время очень в ней нуждается.

Ранее стало известно, что американский сенатор-демократ Майкл Беннет пытался саботировать голосование по продлению финансирования федерального правительства США на 45 дней. Он намеренно тормозил его из-за отсутствия в нем положения о дальнейшей помощи Украине.