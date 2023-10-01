В США сенатор решил саботировать голосование по законопроекту о бюджете

Американский сенатор Беннет саботирует голосование по законопроекту о бюджете

Американский сенатор-демократ Майкл Беннет решил саботировать голосование по продлению финансирования федерального правительства США на 45 дней. Он намеренно тормозит его из-за отсутствия в нем положения о дальнейшей помощи Украине, сообщил журналист издания Punchbowl Эндрю Десидерио в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что для того, чтобы утвердить данную инициативу в ускоренном режиме, необходимо единогласное решение всех сенаторов. На фоне этого Беннет отказывается проводить данную процедуру до тех пор, пока не появятся гарантии того, что в ближайшие дни будет принят отдельный законопроект, предусматривающий продолжение оказания помощи Киеву.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь. В Минобороны США подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.