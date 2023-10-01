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02:13, 1 октября 2023Мир

Пентагон пожаловался на нехватку средств для продолжения оказания помощи Украине

В Пентагоне сообщили об исчерпании ресурсов для финансирования помощи Украине

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

Высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, сообщает CNN.

«Министерство обороны исчерпало почти все доступное финансирование помощи Украине в сфере безопасности», — отмечает телеканал.

В Пентагоне подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал утверждение Палатой представителей США проекта финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает выделение помощи Украине. Он назвал поддержку Киева Вашингтоном яблоком раздора между демократами и республиканцами.

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