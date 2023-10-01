В Совфеде прокомментировали утверждение в США проекта бюджета без помощи Украине

Сенатор Пушков: Байден был вынужден принять проект бюджета без помощи Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал утверждение Палатой представителей США проекта финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает выделение помощи Украине. Он назвал поддержку Киева Вашингтоном яблоком раздора между демократами и республиканцами.

«Байден был вынужден принять законопроект о финансировании работы правительства США, хотя из него была вычеркнута помощь Украине. А вычеркнута она была именно по той причине, что иначе законопроект не был бы принят конгрессом», — заявил сенатор.

По его словам, вопрос помощи Киеву вызывает огромное количество споров и разногласий, являясь яблоком раздора между демократами и республиканцами в США. При этом Пушков отметил, что сложившаяся ситуация не означает, что Вашингтон перестанет выделять средства на финансирование Украины.

Ранее стало известно, что законопроект о бюджете поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Всего инициативу поддержали 335 конгрессменов, 91 — высказался против. Теперь документ будет направлен для утверждения в Сенат Конгресса США. В случае одобрения он должен быть подписан президентом США Джо Байденом до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать шатдауна.