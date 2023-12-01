Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления

Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек

За полгода контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Такие цифры глава российского оборонного ведомства назвал во время тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — пояснил он.

Ранее Шойгу заявил, что с начала ноября Вооруженные силы Украины потеряли свыше 13,7 тысячи человек. Помимо живой силы за ноябрь ВСУ потеряли порядка 1800 единиц вооружения и военной техники, добавил министр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.