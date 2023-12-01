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12:55, 1 декабря 2023Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления

Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За полгода контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Такие цифры глава российского оборонного ведомства назвал во время тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — пояснил он.

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Ранее Шойгу заявил, что с начала ноября Вооруженные силы Украины потеряли свыше 13,7 тысячи человек. Помимо живой силы за ноябрь ВСУ потеряли порядка 1800 единиц вооружения и военной техники, добавил министр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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