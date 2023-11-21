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13:51, 21 ноября 2023Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь

Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 13,7 тыс. человек и около 1800 единиц техники

Фото: Reuters

С начала ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 13,7 тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны, его цитирует РИА Новости.

Помимо живой силы за ноябрь ВСУ потеряли порядка 1800 единиц вооружения и военной техники, добавил министр.

На встрече Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации российскими военнослужащими было нанесено более 270 ракетных ударов по противнику.

Также Шойгу заявил о мужестве украинских военнослужащих, которые приняли решение сложить оружие и сдаться. Большое количество солдат ВСУ сдаются, осознав бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, отметил он.

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      Алан Босиков
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