Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

Шойгу: в ходе спецоперации нанесено более 270 ракетных ударов

В ходе специальной военной операции на Украине (СВО) российские войска нанесли более 270 ракетных ударов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, современное ракетное вооружение доказало свою высокую эффективность на поле боя в ходе СВО.

«Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — объяснил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.