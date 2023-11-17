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15:06, 17 ноября 2023Россия

Российские войска за неделю нанесли 24 групповых удара в зоне спецоперации

Минобороны РФ: с 11 по 17 ноября российские войска нанесли 24 групповых удара
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за прошедшую неделю нанесли 24 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В период с 11 по 17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В результате ударов были поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава группы «Лиман», группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация).

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Помимо того, также были поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, техники и горючего, инфраструктура аэродромов и центр подготовки снайперов и инженерного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за семь дней нанесли 11 групповых ударов в зоне СВО с помощью высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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