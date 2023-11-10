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16:10, 10 ноября 2023Россия

За неделю российские войска нанесли 11 групповых ударов в зоне СВО

ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по военным объектам Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, Вооруженные сил (ВС) России нанесли удары по пунктам размещения подразделений противника и иностранных наемников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

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Ранее Минобороны заявляло о 15 групповых ударах за неделю. В результате атаки тогда были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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