Минобороны России сообщило о 15 групповых ударах в зоне СВО за неделю

Минобороны России: за неделю было нанесено 15 групповых ударов в зоне СВО

За прошедшую неделю российские войска нанесли 15 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, удары были нанесены высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по местам хранения военной техники и вооружения, складам, где хранились ракеты и артиллерия, а также по пунктам временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

«В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников», — пояснили в министерстве.

27 октября Минобороны России отчиталось о 19 групповых ударах, которые были нанесены Вооруженными силами России за неделю. В результате удалось поразить арсеналы с артиллерийскими боеприпасами и места хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также военную аэродромную структуру и базы горюче-смазочных материалов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.