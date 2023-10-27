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14:13, 27 октября 2023Россия

Минобороны заявило о 19 групповых ударах России по объектам ВСУ за неделю

Минобороны: Россия нанесла 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России в период с 21 по 27 октября нанесли 19 групповых ударов по объектам украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. В результате удалось поразить арсеналы с артиллерийскими боеприпасами и места хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военную аэродромную структуру и базы горюче-смазочных материалов.

«Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников», — отчитались в оборонном ведомстве, подчеркнув, что все цели ударов достигнуты.

Неделей ранее, с 14 по 20 октября, российские военные нанесли четыре групповых удара по различным целям. В результате оказались поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственные цеха предприятий, которые выпускают вооружение и военную технику, а также точки размещения военнослужащих ВСУ.

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      Анастасия Шейкина
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