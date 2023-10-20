Российские войска за неделю нанесли четыре групповых удара в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о нанесении четырех групповых ударов в зоне СВО

Российские войска с 14 по 20 октября нанесли четыре групповых удара по различным целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что целями ударов были склады ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственные цеха предприятий, которые выпускают вооружение и военную технику, а также точки размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), иностранных инструкторов и наемников», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны отчитались, что расчет ТОС «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ. Расчет ТОС обеспечивал боевую работу военнослужащим штурмовой группы. Российские военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.