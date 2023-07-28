Российские войска ударили «Солнцепеком» по опорному пункту ВСУ

Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчет ТОС обеспечивал боевую работу военнослужащим штурмовой группы. Российские военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту украинских военных.

Ранее российские войска поразили три опорных пункта и район сосредоточения ВСУ. «Солнцепеками» также уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап противника, отметил Савчук.