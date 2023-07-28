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05:55, 28 июля 2023Россия

Российские войска ударили «Солнцепеком» по опорному пункту ВСУ

Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчет ТОС обеспечивал боевую работу военнослужащим штурмовой группы. Российские военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту украинских военных.

Ранее российские войска поразили три опорных пункта и район сосредоточения ВСУ. «Солнцепеками» также уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап противника, отметил Савчук.

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    Марина Совина
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