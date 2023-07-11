Российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам ВСУ

ВС РФ ударом «Солнцепеков» поразили три опорных пункта и район сосредоточения ВСУ

Российские войска ударили тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Уточняется, что огнем артиллерии группировки поражены живая сила и техника 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.«Солнцепеками» также уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап противника, отметил Савчук.

Ранее сообщалось, что расчеты «Солнцепеков» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении.

По словам Савчука, экипажи ТОС применили термобарические снаряды. Также расчетом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.