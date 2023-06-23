Савчук: «Солнцепеки» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

По его словам, экипажи ТОС применили термобарические снаряды. Также расчетом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск, добавил Савчук.

По его словам, экипажи самолетов Су-34 группировки нанесли бомбовый удар по трем украинским опорным пунктам, а также месту временной дислокации в районах населенных пунктов Петровское и Терны. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета и пять боевых бронированных машин.

Ранее Савчук сообщил, что расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Он уточнил, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки применили термобарические снаряды.