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05:08, 20 июня 2023Россия

«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Савчук: расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки применили термобарические снаряды.

Кроме того, в районах Торского и Серебрянского лесничества подразделения ВСУ при поддержке боевых машин предприняли попытку атаки российских позиций. В результате авиа удара вертолетов Ка-52 и Ми-35 и при поддержке артиллерии противник понес значительные потери в личном составе и технике, заявил Савчук.

Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что ТОС «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы украинских военных.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

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