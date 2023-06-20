«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Савчук: расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки применили термобарические снаряды.

Кроме того, в районах Торского и Серебрянского лесничества подразделения ВСУ при поддержке боевых машин предприняли попытку атаки российских позиций. В результате авиа удара вертолетов Ка-52 и Ми-35 и при поддержке артиллерии противник понес значительные потери в личном составе и технике, заявил Савчук.

Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что ТОС «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы украинских военных.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.