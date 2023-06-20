«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Расчеты российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
По его словам, подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки применили термобарические снаряды.
Кроме того, в районах Торского и Серебрянского лесничества подразделения ВСУ при поддержке боевых машин предприняли попытку атаки российских позиций. В результате авиа удара вертолетов Ка-52 и Ми-35 и при поддержке артиллерии противник понес значительные потери в личном составе и технике, заявил Савчук.
Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что ТОС «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы украинских военных.
Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.