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22:33, 17 июня 2023Бывший СССР

Российские «Солнцепеки» атаковали прорвавшихся в российские окопы военных ВСУ

RusVesna: «Солнцепеки» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы военных ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Враг пытается закрепиться, подтягивая новые силы к месту прорыва, их буквально выжигают наши тяжелые огнеметные системы и танки», — рассказали военкоры.

По их информации, на линии Работино-Вербовое в течение двух часов идет ожесточенный бой, ВСУ пытаются усилить напор несмотря на то, что украинская бронетехника получила повреждения и загорелась.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

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    Марина Совина
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