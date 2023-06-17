Российские «Солнцепеки» атаковали прорвавшихся в российские окопы военных ВСУ

RusVesna: «Солнцепеки» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы военных ВСУ

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Враг пытается закрепиться, подтягивая новые силы к месту прорыва, их буквально выжигают наши тяжелые огнеметные системы и танки», — рассказали военкоры.

По их информации, на линии Работино-Вербовое в течение двух часов идет ожесточенный бой, ВСУ пытаются усилить напор несмотря на то, что украинская бронетехника получила повреждения и загорелась.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.