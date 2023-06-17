Стало известно о мощном наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о наступлении ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Информацию также подтверждает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, бои ведутся на рубеже Работино-Вербовое.

«Враг ведет мощное наступление, дойдя до окопов он пытается прорваться и вклиниться в наши боевые порядки», — отмечается в сообщении.

Военкоры сообщают, что на помощь российской пехоте подошли танки. ВСУ удалось занять выдвинутую вперед позицию, они пытаются прорваться дальше, по украинским военным ведется массированный артиллерийский обстрел.

Сообщения о начале контрнаступления подтвердил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, на ореховском направлении вперед пошла пехота при поддержке западных танков и бронетехники.

«Противник большими силами пошел в атаку. На этом участке шел тяжелый непрерывный бой», — отметил военкор, добавив, что украинские военные понесли значительные потери личного состава.

Telegram-канал Wargonzo отмечает, что ВСУ пытались атаковать позиции на участке Орехов-Работино, однако российские военные при поддержке танков отбили наступление, в настоящее время бой стихает, противник отходит назад.

Ранее 17 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении специальной военной операции (СВО) были отражены семь атак Вооруженных сил Украины.