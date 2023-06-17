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15:10, 17 июня 2023Россия

Минобороны рассказало о семи атаках ВСУ на одном направлении боевых действий

Минобороны России сообщило, что на донецком направлении были отражены семь атак ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На донецком направлении специальной военной операции (СВО) были отражены семь атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, атаки ВСУ были отражены войсками группировки «Юг» — противник пытался совершить прорыв в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Новокалиново, Первомайское и Марьинка.

В ходе боестолкновений украинская армия потеряла 340 военнослужащих, а также несколько единиц боевой техники — одну бронемашину пехоты, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что у Украины отсутствуют успехи в ходе контрнаступления. «Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно», — сообщил глава государства.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление.

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    Марк Леонов
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