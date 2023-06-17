Минобороны рассказало о семи атаках ВСУ на одном направлении боевых действий

Минобороны России сообщило, что на донецком направлении были отражены семь атак ВСУ

На донецком направлении специальной военной операции (СВО) были отражены семь атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, атаки ВСУ были отражены войсками группировки «Юг» — противник пытался совершить прорыв в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Новокалиново, Первомайское и Марьинка.

В ходе боестолкновений украинская армия потеряла 340 военнослужащих, а также несколько единиц боевой техники — одну бронемашину пехоты, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что у Украины отсутствуют успехи в ходе контрнаступления. «Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно», — сообщил глава государства.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление.