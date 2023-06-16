Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 16 июня 2023Россия

Путин заявил об отсутствии у Украины успехов в ходе контрнаступления

Президент России Путин заявил, что Украина не имеет успехов в контрнаступлении

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

У Украины отсутствуют успехи в ходе контрнаступления. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция выступления президента доступна на Rutube.

По словам главы государства, на некоторых участках боевых действий украинским войскам удается дойти до первой линии российской обороны, а где-то не удается.

«Ни на одном из участков они (украинские войска — прим. "Ленты.ру") не достигли своих целей, вот что важно», — заявил Путин.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил шансы ВСУ на прорыв на Времевском выступе
    Путин зачитал письма бандеровцев
    Путин анонсировал резкое увеличение МРОТ в 2024 году
    СБУ задержала бывшего замминистра обороны Украины
    Военный эксперт усомнился в возможности ВСУ использовать шведские истребители
    Раскрыта связь между весенней аллергией и изменением климата
    На мужа задержанной звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела
    Блогерша показала простой способ уложить волосы в самолете без фена
    Стало известно будущее Ничушкина в «Колорадо» после «инцидента с алкоголем»
    Путин назвал вредным потолок цен на российскую нефть
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.