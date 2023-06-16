Путин заявил об отсутствии у Украины успехов в ходе контрнаступления

Президент России Путин заявил, что Украина не имеет успехов в контрнаступлении

У Украины отсутствуют успехи в ходе контрнаступления. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция выступления президента доступна на Rutube.

По словам главы государства, на некоторых участках боевых действий украинским войскам удается дойти до первой линии российской обороны, а где-то не удается.

«Ни на одном из участков они (украинские войска — прим. "Ленты.ру") не достигли своих целей, вот что важно», — заявил Путин.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».