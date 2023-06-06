Шойгу подтвердил начало контрнаступления ВСУ

Шойгу: Украина предприняла давно обещанное наступление, сосредоточив большие силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

С этой целью украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения, отметил министр.

При этом ВСУ уже потеряли более 1600 человек, подчеркнул глава Минобороны России.

Ранее власти Запорожской области заявили, что попытка наступления украинских войск не принесла ВСУ результатов. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, сосредоточению украинских формирований мешают действия авиации и артиллерии Вооруженных сил России.