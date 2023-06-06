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15:41, 6 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили об отсутствии успехов в наступлении ВСУ

Балицкий заявил, что ВСУ не добились успехов при наступлении в Запорожской области

Фото: Press service of Joint Forces Operation / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились успехов при наступлении в Запорожской области. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что как только соберет большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро», — сказал он.

Балицкий отметил, что украинская армия продолжает наносить удары по территории Запорожской области. Как уточнил врио главы региона, под обстрелы попадают в том числе населенные пункты Бердянск, Токмак, Пологи и другие. При этом он подчеркнул, что потери российских сил «измеряются единицами».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия украинских войск «захлебываются». Он отметил, что неудачи в ходе контрнаступления вынудили Киев совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). ГЭС в Херсонской области оказалась разрушена при обстреле ВСУ в ночь на 6 июня.

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    Кристина Есикова
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