Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), верхняя часть была разрушена. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, его слова приводит РИА Новости.

Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Владимир Леонтьев мэр Новой Каховки

Глава города рассказал, что дамба не была разрушена и назвал это «огромным счастьем».

Ранее 6 июня «Военкоры Русской Весны» сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По их сведениям, уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться.

После этого Леонтьев опроверг информацию о подрыве украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции. По его словам, данные об атаке ВСУ на ГЭС являлись «бредом». Политик отметил, что везде «в городе все тихо и спокойно».

Каховская ГЭС разрушилась из-за повреждений опоры

Источник ТАСС в структурах власти сообщал, что плотина Каховской ГЭС была разрушена из-за повреждений опоры, плотина не выдержала, после чего пошло затопление территорий.

Собеседник отметил, что ночью было тихо, прилетов не произошло. Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением информации от властей и силовых структур.

Уровень воды после разрушения ГЭС поднялся на 2,5 метра

Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения ГЭС поднялся на 2,5 метра, на месте работают экстренные службы, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Вода поднялась на 2,5 метра, находимся на месте, работаем Владимир Леонтьев мэр Новой Каховки

Он отметил, что надводные сооружения были разрушены, вода, которая была над ними, идет вниз по течению, не поднялась до Днепровского проспекта, как это бывало при подтоплениях во время паводков.

Мэр Новой Каховки назвал серьезнейшим терактом разрушение задвижек Каховской ГЭС

Владимир Леонтьев назвал серьезнейшим терактом разрушение задвижек на Каховской ГЭС, который привел к сбросу воды.

Еще раз хочется подчеркнуть, что это серьезнейший террористический акт. Последствия еще будут изучены Владимир Леонтьев мэр Новой Каховки

Глава Новой Каховки также сообщил, что потребность в эвакуации местного населения из-за сброса воды отсутствует.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.

Критической опасности для Запорожской АЭС нет

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что разрушение задвижек на Каховской ГЭС не представляет критической опасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции Владимир Рогов председатель движения «Мы вместе с Россией»

Чиновник уточнил, что подрыва гидроэлектростанции не было, однако не озвучил версию произошедшего.

21 мая командир одного из российских подразделений сообщил, что в настоящее время обстановка на линии боевого соприкосновения рядом с Каховским водохранилищем стабильно напряженная. По его словам, в этом районе продолжают вести активное наблюдение.

В конце марта стало известно, что военные Украины изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из снайперских винтовок. Командир подразделения ВС России, охраняющего ГЭС, предположил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства. Позднее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что гидроэлектростанция защищена от обстрелов.

В октябре 2022 года удары ВСУ ракетами HIMARS по Каховской ГЭС не привели к серьезным повреждениям на объекте. Урон от обстрелов с 23 по 24 октября не стал критическим, и электростанция продолжила работу.

