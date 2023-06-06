Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 6 июня 2023Россия

В городе Голая Пристань под Херсоном начали эвакуацию из-за подтопления

В городе Голая Пристань начали эвакуацию из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС
Начало событий в новости Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?

Фото: Экстренные службы Херсонской области / ТАСС

В городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) началось подтопление, население эвакуируют. Об этом во вторник, 6 июня, со ссылкой на заявление главы администрации Голопристанского района Геннадия Недлякова сообщает РИА Новости.

«Ситуация в Голой Пристани стабильно напряженная — ведутся обстрелы. Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь, маломобильных людей будет проводиться», — рассказал представитель местной власти.

Ночью с 5 на 6 июня Каховская ГЭС была повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начала разрушаться. Уровень воды в Каховском водохранилище после поднялся на 2,5 метра. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что эвакуация большого числа жителей региона из-за случившеося не потребуется.

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. В Новой Каховке к затопленному дворцу культуры приплыли лебеди, произошедшее попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Власти констатировали затопление Новой Каховки из-за прорыва плотины
    Стало известно о проблемах с выдачей виз россиянам для участия в Уимблдоне
    Разгул ураганного ветра в российском регионе попал на видео
    Появились кадры с затопленным дворцом культуры в Новой Каховке
    В США заявили об обнаруженных обломках НЛО неизвестного происхождения
    В Кривом Роге ограничат потребление воды
    В Херсонской области обвинили Киев в разрушении Каховской ГЭС
    Шольц прокомментировал прорыв плотины на Каховской ГЭС
    Раскрыты подробности о состоянии госпитализированной актрисы Федосеевой-Шукшиной
    Летевший в США самолет резко сменил курс и приземлился в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.