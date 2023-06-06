В городе Голая Пристань под Херсоном начали эвакуацию из-за подтопления

В городе Голая Пристань начали эвакуацию из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?

Начало событий в новости Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?

В городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) началось подтопление, население эвакуируют. Об этом во вторник, 6 июня, со ссылкой на заявление главы администрации Голопристанского района Геннадия Недлякова сообщает РИА Новости.

«Ситуация в Голой Пристани стабильно напряженная — ведутся обстрелы. Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь, маломобильных людей будет проводиться», — рассказал представитель местной власти.

Ночью с 5 на 6 июня Каховская ГЭС была повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начала разрушаться. Уровень воды в Каховском водохранилище после поднялся на 2,5 метра. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что эвакуация большого числа жителей региона из-за случившеося не потребуется.

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. В Новой Каховке к затопленному дворцу культуры приплыли лебеди, произошедшее попало на видео.