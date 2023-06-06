К затопленному дворцу культуры в Новой Каховке приплыли лебеди

Приплывшие к затопленному дворцу культуры в Новой Каховке лебеди попали на видео

В Новой Каховке на видео попали лебеди, которые приплыли к затопленному дворцу культуры. Ролик опубликовало агентство РИА Новости.

На записи видно, как две птицы спокойно проплывают мимо входа в подтопленное здание — уровень воды достигает ручек дверей дворца.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о ночных ударах Вооруженных сил Украины по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которые привели к разрушению задвижек. В результате вода из водохранилища начала затапливать близлежащие населенные пункты.

В украинской компании «Укргидроэнерго» сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.