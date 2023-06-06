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10:46, 6 июня 2023Бывший СССР

В «Укргидроэнерго» заявили о полном разрушении Каховской ГЭС

В «Укргидроэнерго» заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью разрушена и не подлежит ремонту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит», — заявили в «Укргидроэнерго».

Ранее власти Новой Каховки сообщили о разрушении задвижек Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. В результате вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Украинские власти занимаются эвакуацией местных жителей.

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    Алевтина Запольская
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