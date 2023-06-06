Мэр Новой Каховки подтвердил удары по Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки подтвердили, что удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек

Ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, из-за чего вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

Он подтвердил, что украинские войска нанесли удары по объекту в ночь с 5 на 6 июня. «Около 02:00 был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки», — уточнили власти.

В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, уточнил Леонтьев. При этом подробностей о разрушении задвижек пока нет.

Об инциденте стало известно из Telegram-каналов, которые рассказали о росте уровня воды в Днепре. Позже источник во властных структурах сообщил, что плотина разрушилась из-за повреждений.

