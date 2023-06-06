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06:57, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о рухнувшей опоре Каховской ГЭС

ТАСС: прилетов по Каховской ГЭС не было, плотина разрушилась из-за повреждений

Фото: РИА Новости

Плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, на данный момент идет затопление территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

Как указал источник, прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было. «Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — подчеркнул он.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг информацию о подрыве украинскими войсками Каховской ГЭС.

О том, что ВСУ нанесли удар по ГЭС стало известно из Telegram-каналов в ночь с понедельника на вторник, с 5 по 6 июня. Источники рассказали, что уровень воды вниз по течению Днепра якобы начал повышаться.

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    Марина Совина
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