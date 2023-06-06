В Новой Каховке опровергли данные о подрыве Каховской ГЭС украинскими войсками

Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг данные о подрыве ВСУ Каховской ГЭС, назвав их бредом

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг информацию о подрыве украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), пишет РИА Новости.

По его словам, данные об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ГЭС являются «бредом». Политик отметил, что везде «в городе все тихо и спокойно». «Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», — указали власти Новой Каховки.

Ранее военкоры сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, уровень воды вниз по течению Днепра повышался. При этом официального подтверждения информации не было.

В марте стало известно, что украинские военные изменили характер обстрелов гидроэлектростанции.