Стало известно об изменении характера обстрела Каховской ГЭС

РИА Новости: украинские военнослужащие обстреливают Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

Характер обстрелов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) изменился за неделю. Так, украинские военнослужащие начали атаковать станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки. Об этом стало известно РИА Новости.

Командир подразделения Вооруженных сил России, охраняющего ГЭС, с позывным Граф допустил в разговоре с агентством, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства.

«Калибр 12,7, скорее всего, это винтовки иностранного образца, так называемый 50-й калибр натовский. Это дальнобойные винтовки, которые позволяют наносить поражение на расстоянии два-три километра», — заявил он.

Российский военный пояснил, что сейчас проводятся мероприятия по выявлению и уничтожению данного вида оружия противника. Кроме того, он рассказал, что украинская сторона ежедневно отправляет в район станции беспилотники, квадрокоптеры вместе со

взрывчатыми веществами и для разведки.

Противник также применяет минометы различных калибров, реже использует для нанесения ударов по станции, поделился командир с позывным Граф.

12 марта сообщалось, что киевские власти приказали усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению.

