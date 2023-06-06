Стало известно о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС

«РВ»: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, уровень воды вниз по течению Днепра повышается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По данным военкоров, уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться. Официального подтверждения информации и ущерба на данный момент нет.

В октябре 2022 года удары ВСУ ракетами HIMARS по Каховской ГЭС не привели к серьезным повреждениям на объекте. Урон от обстрелов с 23 по 24 октября не стал критическим, и электростанция продолжила работу.

Ранее стало известно, что украинские военные изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки. Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России, охраняющего ГЭС, допустил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства.