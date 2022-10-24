Стало известно состояние Каховской ГЭС после обстрела ВСУ

Администрация Новой Каховки заявила, что ГЭС не получила критического урона от обстрела

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами HIMARS не привели к серьезным повреждениям Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева.

По словам чиновника, ночь с 23 на 24 октября прошла для горожан громко и тревожно. По Новой Каховке было выпущено 19 ракет, три из которых попали в ГЭС.

При этом, как стало известно властям, урон, причиненный ночными ударами, не стал критическим и электростанция по-прежнему продолжает работать. «Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять. (...) Каховскую ГЭС строили серьезно. Она уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны Украины», — заявил Леонтьев.

Он добавил, что персонал станции продолжает сброс воды с целью не допустить затопления региона в случае ее уничтожения.

Ранее Владимир Леонтьев предупредил о намерении Вооруженных сил Украины атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Глава администрации подчеркнул, что охрана стратегических объектов будет усилена.