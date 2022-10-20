Власти Каховского района предупредили о плане ВСУ атаковать ГЭС

Глава Каховского района Леонтьев: ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Каховскую гидроэлектростанции (ГЭС) морскими минами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — сказал он.

Леонтьев отметил, что сообщения об использовании Киевом мин, которые планируется запустить по течению Днепра в направлении станции для подрыва плотины, поступали в марте — апреле. Охрана стратегических объектов усилена, добавил он.

В сентябре украинские войска начали обстрел Каховской ГЭС. «Работает ПВО. Около 14 пусков ракет комплексов ПВО. Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет. Одним из объектов традиционно была Каховская ГЭС», — говорится в сообщении.