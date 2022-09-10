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Украинские войска начали обстрел Каховской ГЭС

Администрация района: украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

Украинские войска начали обстрел Каховской ГЭС, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает администрация района Новой Каховки в Telegram-канале.

«Работает ПВО. Около 14 пусков ракет комплексов ПВО. Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет. Одним из объектов традиционно была Каховская ГЭС», — говорится в сообщении.

Перед этим администрация района заявила, что в Новой Каховке в пятый раз прозвучала сирена воздушной тревоги.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции.

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Марина Совина
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