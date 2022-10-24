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12:28, 24 октября 2022Россия

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

Три ракеты ВСУ попали в Каховскую гидроэлектростанцию

Фото: РИА Новости

Три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об обстреле сообщили экстренные службы, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО, к сожалению, три ракеты попали в ГЭС», — заявил представитель служб.

Информация о пострадавших уточняется. По словам главы Новокаховского административного округа Херсонской области Владимира Леонтьева, специалисты продолжают сбрасывать воду на дамбе Каховской ГЭС с целью минимизировать риски от возможной провокации со стороны Украины.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подрыв гидроэлектростанции приведет к нестабильной работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Кристина Есикова
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