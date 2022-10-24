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09:01, 24 октября 2022Россия

В Запорожской области назвали угрозу для ЗАЭС

Рогов назвал подрыв Каховской ГЭС угрозой для Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) приведет к нестабильной работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об угрозе заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов», — считает он.

По словам Рогова, данные обстоятельства несут серьезные риски для работы энергоблоков ЗАЭС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва призвала Совбез организации не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС со стороны Украины. Как он утверждает, это может привести к гибели тысяч мирных людей и повреждению тысяч домостроений. Небензя подчеркнул, что украинские военные на протяжении пяти месяцев наносят удары по городу Новая Каховка, «украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу».

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Кристина Есикова
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