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00:05, 22 октября 2022Мир

Россия предупредила о гибели тысяч людей в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС

Небензя: Россия призвала СБ ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что Россия призвала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона распространила в СБ ООН соответствующее письмо. В документе отмечается, что разрушение дамбы может привести к гибели тысяч мирных людей и повреждении тысяч домостроений.

Небензя отметил, что Вооруженные силы Украины на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. «В сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство — американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий», — подчеркнул он.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. «Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — сказал он. Леонтьев подчеркнул, что охрана стратегических объектов усилена.

В сентябре администрация района Новой Каховки сообщила, что украинские войска начали обстрел Каховской ГЭС.

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Марина Совина
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