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10:53, 6 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили об угрозе затопления 80 населенных пунктов

Премьер Украины: есть угроза затопления 80 населенных пунктов после прорыва Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Кадр: Ukraine's Presidential Office / AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. (…) Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления», — говорится в публикации.

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» заявила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. До этого власти Новой Каховки сообщили о разрушении задвижек гидроэлектростанции в результате обстрелов со стороны украинских войск. В результате вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Президент Украины Владимир Зеленский попытался найти виновных в ударе по Каховской ГЭС. Он также заявил, что все службы уже работают, а сам глава государства созвал Совет национальной безопасности и обороны.

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    Кристина Есикова
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