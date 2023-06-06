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10:35, 6 июня 2023Бывший СССР

Зеленский попытался найти виновных в ударе по Каховской ГЭС

Президент Украины Зеленский обвинил «российских террористов» в ударе по Каховской ГЭС

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram попытался найти виновных в ударе по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и заявил о причастности к произошедшему «российских террористов».

Он также заявил, что все службы уже работают, а сам глава Украины созвал Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее стало известно, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции, из-за чего под давлением воды рухнули три пролета.

В зоне возможного подтопления оказались около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

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    Алевтина Запольская
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