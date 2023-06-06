Около 300 домов оказались в зоне возможного подтопления Каховской ГЭС

Мэр Леонтьев: около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления

Около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, оказались в зоне возможного подтопления после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам мэра Новой Каховки, власти сейчас осуществляют все мероприятия на случай временной эвакуации людей. «В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке», — подчеркнул он. Леонтьев уточнил, что разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Подъем воды в городе — от 2,5 до 4 метров.

Ранее власти Новой Каховки подтвердили, что удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек.

Леонтьев назвал обстрел объекта терактом. Также были опубликованы кадры Каховской ГЭС после ударов.