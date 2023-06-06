Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:22, 6 июня 2023Бывший СССР

Около 300 домов оказались в зоне возможного подтопления Каховской ГЭС

Мэр Леонтьев: около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Кадр из видео: Telegram / RVvoenkor

Около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, оказались в зоне возможного подтопления после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам мэра Новой Каховки, власти сейчас осуществляют все мероприятия на случай временной эвакуации людей. «В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке», — подчеркнул он. Леонтьев уточнил, что разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Подъем воды в городе — от 2,5 до 4 метров.

Ранее власти Новой Каховки подтвердили, что удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек.

Леонтьев назвал обстрел объекта терактом. Также были опубликованы кадры Каховской ГЭС после ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Власти предупредили проживающее население у Каховской ГЭС о возможной эвакуации
    Прием гормональных таблеток увеличил риск гипертонии
    Двое украинских пилотов признались ФСБ в подготовке терактов в России
    Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли
    Украинская разведка готовила теракт с использованием «грязной бомбы» в России
    Блогерша помыла юноше голову впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом
    При взрыве на российской заправке пострадали четыре человека
    Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»
    В России отказались от идеи ограничить срок потребительских кредитов
    Названы три признака эмоционально нестабильного мужчины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.